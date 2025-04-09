美國主教結束與聯邦政府在難民事務上的合作

美國天主教主教團宣布，與美國聯邦政府有關服務兒童及支持難民的協議不再續約。

（梵蒂岡新聞網）美國天主教主教團4月7日發表了一份「心痛的宣言」，表明「在服務兒童及支持難民的相關合作協議方面，美國主教們決定不再與聯邦政府續約」。此舉是為回應政府終止安置難民項目的決策。美國主教們因此「被迫重新思考，對於逃離暴力和迫害、尋求安全棲身之地的弟兄姊妹的最佳服務方式」。

美國主教團主席布羅利奧（Timothy Broglio）總主教在宣布此決定的聲明中表示，美國天主教主教團自1917年以全國天主教戰爭委員會（National Catholic War Council）的名義成立以來，就不停地幫助流離失所的家庭在美國安頓下來。布羅利奧總主教指出，「多年來，因著對聯邦政府的支援，夥伴關係拓展至搶救生命的項目，惠及從世界許多地方而來的弟兄姊妹」。所有參與項目的人在抵達美國前都接受了美國政府的審查。

天主子民的慷慨相助

總主教說：「我們的付出是牧靈關懷與愛德的行動，得到天主子民的慷慨相助，因為聯邦政府提供的經費不足以應付所有的開支。」

然而，「作為一項全國工作，在目前的層次或當下的方式中，我們不可能單靠自己的力量維持下去」。隨著與聯邦政府現有協議的結束，布羅利奧總主教稱，美國天主教主教團將會為那些已經通過政府安置項目申請的人尋找「另一種支持方式」，並籲請眾人為所有受此變化影響的人祈禱。

探尋內心的機會

在與美國政府一起維護生命的夥伴關係沉痛地結束之際，「這讓每個天主教徒有機會探尋自己的內心，找出新的援助方式」。布羅利奧總主教承諾，美國主教團會繼續為移民政策的改革發出呼籲，捍衛所有「遭受人口販運禍患之苦」的男女老少。

美國主教團主席再次提起與政府在安置難民方面長達半個世紀的合作，並強調「福音召叫我們竭盡所能幫助最弱小的人」，這召叫始終是美國主教們行事的準則。布羅利奧總主教邀請信眾與主教們一同祈求天主賜予恩寵，好能找出新的方式來廣傳希望，將希望帶到最需要它的地方。

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