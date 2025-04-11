耶穌聖體婢女會修女在德國扶助難民並提升其尊嚴

耶穌聖體婢女會修女的核心使命之一，是傳播基督教導的精神，特別是在弱勢群體中。這一使命涉及非常廣泛的領域，它不斷促使我們辨識時代的徵兆，有時甚至還需要關注新的責任範圍。自2015年以來，在德國亦是如此。

桑德拉(Sandra Friedrich SJE)修女和弗里德里希（Christine Seuss）

當許多地方對移民的恐懼加劇時，耶穌聖體婢女會修女決定在難民群體中踐行她們的神恩。難民們必須面對顯而易見的諸多困境：不確定的未來、恐懼、排斥、過高的要求、工作的禁令、獲得教育資源不夠、與家人分離、創傷、語言障礙、缺乏對文化的了解，以及種種限制……

其中每一個問題，單獨拿出來，都足以動搖健康的自信心。有些人甚至陷入絕望，尤其是在他們不被接納，並且即將被遣返回一個對他們而言意味著死亡的國度時。

這些人會向桑德拉（Sandra Friedrich）修女求助。一位母親曾對她說：“在很多地方可以詢問一些簡單的問題，但如果遇到真正的難題，我就會讓人們來找你！”這位母親的遣返日期已定，但她最終成功留下了。“當無人能幫你時，你需要主，祂與你同在！”一位非常擔心自己家人的穆斯林難民如此說。

每個人都期盼能從絕境中找到出路，但希望之路並不總是存在。即使局面無法改變，那些前來求助的人離開時也會感到鼓舞、滿懷感激，因為他們知道自己的困境已被傾聽，如今便把一切交託在天主手中。

桑德拉修女是一位“希望的朝聖者”。在這些境況中，她試圖在某種程度上踏上受助者的恐懼之路，鼓舞和啟迪那些向她求助的人，改變他們的心態，並通過幫助他們更深入地了解自己的處境，使他們具備自主行動的能力。

這一切需要對其他文化和不同思維方式保持開放，要有明確的法律意識以及充分認識了解官員的職責。隨後，憑藉極高的敏感度，她能夠在難民的世界、德國的現實與官僚行政要求之間進行協調。有時候，聖神就是最好的解讀者！

在談到國際合作，耶穌聖體婢女會的創始人——真福喬治·馬圖萊蒂斯主教（Beato Mons. Georg Matulaitis）是一個典範。20世紀初，他在戰火蹂躏的東歐地區開展了援助行動，始終面向所有需要幫助的人，無論其出身如何。他始終關心各民族在多樣性中的團結，並重視他所在教區內所有語言和傳統的發揚。正因如此，他為推動和平與和解進程作出了巨大貢獻。

桑德拉修女通過援助難民，希望消除滋生暴力和仇恨的土壤。她認為：被寬恕的人不會以怨報德；受人恩惠者懂得感恩回報；對未來充滿希望的人，才能善度生活。寬恕與和解之路至關重要。在諮詢過程中，她多次強調這一點。

人們深切渴望親近天主。然而在德國，好像人們都不談及天主，正如一位難民所說：“為什麼德國人從不談論”祂？因此，更為重要的是，天主在耶穌基督內變成可見且可觸摸的，祂就是每天人們在感恩聖祭中所領受的。

在看到辦公室裡繪製的七端慈悲哀矜圖像時，一位虔誠的穆斯林因自身安全問題憂心忡忡，他坦言道：“這就是聖戰，天主所期望的聖戰：給口渴的人水喝，探望病人，埋葬死者……”桑德拉修女同意他的看法。在與求助者開始交談前，她心裡有些緊張，擔心這些人不被這個國家接納。隨後，她因獲得這信任的恩典，並且能夠毫無畏懼地接近他人、傾聽他們，而不是築起隔閡的高牆，感到非常高興。正是通過這種方式，和平進入了世界。

耶穌聖體婢女會修女的這項工作，是對教會走向社會邊緣、傳播信仰之光的使命的貢獻。

該中心設立在霍夫市、霍夫區（città e del distretto di Hof）的明愛會內，由巴伐利亞內政部和明愛會自身的資金提供資助。然而，由於政府的財政緊縮政策，此類求助中心在整個德國社會福利體系中都面臨被削減的風險。這令許多人陷入困境並給社會帶來困難。

未來掌握在天主手中，而我們可以參與祂的工程。作為耶穌聖體婢女會的成員，祂的手引領我們走向每一個祂奉獻犧牲的地方，並使破裂之處重新得以合一。這就是活生生的聖體奧跡，它始於感恩祭的禮儀慶典，並滲透到我們整個的生命中，無論我們身處何地、從事何種工作。

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