貝寧：讓更多的人了解傳教士的服務工作，就會做更多事

在貝寧傳教的伊凡奇卡·富利爾修女，解釋了講述天主教傳教士在全球服務的重要性。她表示：“許多善行往往不為人知。如果有更多人了解它們，就能做得更多。”

梵蒂岡新聞網

伊凡奇卡·富利爾（Ivančica Fulir）修女出生並成長於克羅地亞，從小就夢想成為傳教士。她回憶道，“當我只有七歲時，我就有了這樣的渴望：將來我要去非洲，幫助那裡的孩子。但我體弱多病，母親對我說，我在非洲恐怕連兩天都撐不過去。”

儘管家人反對，有一位修女卻安慰她說，天主會保護祂所派遣的人，不會讓她遭遇任何不幸。就在那一天，伊凡奇卡下定決心，在天主的助佑下，將自己的一生奉獻給傳教使命。

伊凡奇卡獲得經濟學學位。在做項目主管期間，她曾協助為貝寧一所孤兒院的建設籌集資金。因此有機會去貝寧做了九個月的義工。在那裡，她與聖母顯靈聖牌修女會的修女們在一起，這段經歷改變了她的一生。回到克羅地亞後，她加入了該修會，但她的心依然留在非洲。經過反覆請求，2020年，她的長上終於批准她回到貝寧。

在貝寧服務 3,800 名兒童

目前，伊凡奇卡修女在貝寧首都波多諾伏（Porto Novo）負責一個項目，確保資金籌措，採購並分發食物，同時監督五所小學共 3,800 名兒童的熱食供應。此外，她還促成克羅地亞的捐助者與貝寧的修女們建立聯繫，協助在巴尼格貝-加雷（Banigbé-Gare）村修建第三家醫療診所。而她另一項重要的使徒工作，則是為阿法梅（Affame）村的女童孤兒院提供照護與支持，該孤兒院由修女們管理。

“在傳教中，從不缺少可做之事。”修女肯定地說，“但當我們的心向孩子和身邊的人敞開時，天主會賜予我們非凡的力量幫助我們完成應盡的使命。”

傳教士必須講述他們的故事

早在貝寧做志願服務時，伊凡奇卡修女就深刻體會到“傳播與交流”對於傳教士的重要性。她回憶道：“令我震驚的是，克羅地亞人對本國的傳教士知之甚少。許多善行無人知曉，若能廣為傳揚，必能激勵更多人行善。正如一位傳教士曾說：‘無人述說，便無人知曉。’”

她認為，傳教士應當分享他們的經歷與內心感受。“這些故事能鼓勵更多人成為我們的援手，因為我們無法獨自完成使命。正如一句非洲古諺語所言：‘你若想走得快，就獨自上路吧；你若想走得遠，就要結伴同行了’。”

正因如此，伊凡奇卡修女開始記錄傳教生活，最初為天主教刊物供稿，後來又在社交媒體上分享自己的日常點滴。她解釋道，“當我在烏克蘭傳教的時候，我看到許多義工受到啟發，他們都是了解到傳教士的服務工作而前來幫忙的。”

社交媒體：傳教士的有力工具

在伊凡奇卡修女看來，傳教士分享的服務經歷，為主流媒體充斥的負面新聞提供了一種必要的平衡。“福音是治癒悲傷、絕望和消極情緒的良方。我嘗試從積極的角度分享我們的日常生活，在相遇與經歷中彰顯了天主的臨在”。

修女分享說，“基督臨在於每一個孩子、每一位病人，他們就是受苦的基督。然而，焦點不應放在苦難本身，而是要講述如何與耶穌同行，走出困境，步入復活的喜樂。”

社交媒體還使成千上萬的人能夠與傳教士保持聯繫，並為他們及他們所服務的人祈禱。“知道有如此眾多的人在用祈禱支持我們，這對我們來說非常重要。我知道自己並不孤單”。

在社交媒體分享的挑戰

伊凡奇卡修女確認，對於傳教士而言，傳播、交流互動不是一個簡單的工作。她說：“這需要耗費大量時間，有時人們未必理解，但從它所結出的果實來看，如此做是值得的”。

首先要面對的是技術上的挑戰，例如因氣候條件導致設備頻繁損壞、停電以及不穩定的網絡連接。然而，更大的挑戰則來自非洲與西方之間的文化和傳統差異。

伊凡奇卡修女解釋道，“有時，當我分享非洲日常生活的片段時，可能會傳遞出一些西方觀眾難以理解的內容，甚至可能遭到嚴厲的評判。這裡的工作方式、家庭生活方式以及慶祝方式都與西方不同。如果不作細緻講解，這些差異可能會引發誤解，甚至帶來反效果。”

儘管面臨這些挑戰，伊凡奇卡修女仍堅持分享她眼中的“非洲”故事，讓全世界看見傳教士日常生活的真實面貌。

她最後說道：“如果我分享的傳教經歷能夠觸動哪怕一個人的心靈，那便是天主的恩賜”。

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