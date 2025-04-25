玫瑰聖母傳教修女會為馬拉威成千上萬的人帶去太阳能與希望

太陽能為馬拉威農村地區成千上萬無電家庭帶來照明與希望。玫瑰聖母傳教修女會（MSHR）的伯爾納德修女，介紹了她的修會發起的一項創舉，該創舉已為超過9000個家庭帶去了照明與更好的生活條件。

傑辛特·安托瓦內特·奧科斯（Jecinter Antoinette Okoth）修女，FSSA

在馬拉威農村地區，日落時，黑暗對許多家庭來說不再意味著一天的結束。這一切都要歸功於玫瑰聖母修女會的改變生活計劃，太陽能照明正在照亮著無數家庭，為社區帶來了新的希望與機遇。

照亮生命

玫瑰聖母修女會總會長伯爾納德（Bernadette Mnyenyembe）修女肯定地說：“太陽能照明顯著改善了馬拉威9,000多個家庭的日常生活，尤其是在沒有電力供應的地區。”她帶領一群在邊緣社群中工作的修女們，致力於提供可持續的太陽能解決方案。

這項計劃的核心，是由15位全心投入的修女組成的團隊。她們通過實際行動證明：服務、信仰與創新能夠改變人們的生活。她们在减轻贫穷使命的啟發下，不僅提供靈修指導，還提出切實可行的解決方案，幫助人們打破贫困的循環。

修女們與 “愛的光能”组织合作，这个非營利組織採用經過驗證且靈活可調的模式，幫助人們走出貧困的現實困境。該組織提供太陽能燈，為社區提供比傳統照明方式更安全、更清潔、更經濟的替代方案。

为社區赋能

伯爾納德修女表示，“愛的光能”組織邀請修女們參與其項目，以接觸該國最偏遠和最脆弱的地區，因為修女們已在基層服務。

她解釋道：“作為修會，我們的神恩是以愛宣講天主的國。因此，我們不能只是口頭宣講，而不去聆聽並回應周圍人們在精神和物質上的需求。我們必須致力於教育、宣講、提供醫療服務，並通過社會服務幫助貧困群體。”

隨著成千上萬的家庭獲得太陽能照明，連鎖反應是顯而易見的：更明亮的夜晚帶來了更加光明的未來。在這個電力供應仍然困難的國家，這些看似簡單卻強有力的解決方案，證明了少許光亮能為改變人們的生活做出巨大貢獻。

伯爾納德修女肯定地說：“我看到天主差遣‘愛的光能’組織來服務貧困和受苦的人。這個組織不僅分發燈具，還鼓勵人們將省下來的、不再需要購買電池、蠟燭或煤油的錢，用於創業或其他能夠改善生活的事業。”

她強調，“愛的光能”組織首次介紹給太陽能燈光的受惠者，促使他們以高效的方式使用電能。

她補充道：“我確實看到了教育在改變人們思維方式和幫助人們以不同方式做事方面的重要性。”

信仰在行動中

這項創舉成為了修女們信仰與行動之間的橋樑，其使命深深扎根於服務貧困和邊緣群體。這不僅僅是提供物質援助，更是重塑人們的視角，強調尊重、尊嚴，以及耶穌對所有人的無限之愛。

伯爾納德修女在接受《梵蒂岡新聞網》採訪時表示：“這個項目幫助我們把信仰化為行動。大多數情況下，我們並無可給予的物質資源，但這個項目讓我們能夠做到這一點。當服務貧困者時，我們就見證了耶穌對所有人的愛，聚集祂的羊群，没有歧视並以尊重對待每一個人，視其為天主的子女。”

伯爾納德修女強調，自2024年起與“愛的光能”組織合作以來，太陽能燈顯著改善了馬拉維人民的日常生活。“學生們可以在夜間學習、完成作業，無需再依賴有害的煤油燈、手電筒，或價格高昂的蠟燭。更好的照明可以提高專注力及學習成果。”

她還指出：“通過人們每週或每月積累下來的儲蓄，他們可以將這些錢投資到農業或企業中，從而有助於帶動當地經濟的發展。”隨著項目的持續拓展，伯爾納德修女期盼，這項工作所帶來的影響能點燃希望，幫助更多人掙脫依賴，邁向一個自立自強、繁榮昌盛的未來。

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