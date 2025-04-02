天主教大學羅馬圓桌會議，主題為脆弱與醫療照護

「脆弱與醫療照護」是天主教研究型大學戰略聯盟4月7日在羅馬舉行圓桌會議的討論主題。

（梵蒂岡新聞網）天主教研究型大學戰略聯盟（SACRU）將於4月7日下午在羅馬舉行圓桌會議，探討有關脆弱與醫療照護的主題。七所學術機構對這個跨學科的合作項目提供了支持，並有許多博士生參與其中。

本次圓桌會議將在澳大利亞天主教大學的羅馬校區舉行。通過一系列的線上會議，博士生們運用他們各自研究項目的目光，對脆弱與醫療照護的主題進行探索。他們的研究主題涵蓋了在發展中國家的疫苗試驗、醫生協助自殺、產前基因檢測、在衝突地區就醫療照護的議題展開的跨宗教交談、環境倫理方面的界線、隱修院醫藥的歷史、亞里士多德學派和多瑪斯學派的德行，以及養老院的社會與生態正義。

此外，2024年支持教宗百年通諭基金會經濟與社會獎的獎項得主蒙特羅（Carolina Montero Orphanopoulos）女士也將在本次會議上發言，主旨為「關於脆弱與醫療照護的省思：對小組討論會的回應」。她獲獎的研究課題正是「脆弱：邁向更人性化的倫理」。

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