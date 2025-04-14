依撒意亞先知書 42:1-7 聖詠 27[26]:1,2,3,13-14 若望福音 12:1-11

聖史若望把負賣耶穌的猶達斯，跟以珍貴香液敷抹耶穌的瑪利亞，作了微妙的對比。瑪利亞以價值三百日工資的香液，敷抹耶穌的腳，表面上看似並不明智，不符合經濟原則；猶達斯的斥責，也因而顯得有理。可是，耶穌卻容許瑪利亞這樣做，而聖史亦用了極嚴厲的語氣，批評猶達斯。

為甚麼一個作不明智行為的人能夠被肯定，而斥責不明智行為的人卻被批評？關鍵在於動機的不同。瑪利亞出於愛耶穌的動機，而不計代價，以極珍貴的香液敷抹耶穌的腳。掌管錢囊的猶達斯，卻以施捨窮人為藉口，斥責瑪利亞，心中只想飽享私囊；增添己益，是他真正的動機。

不錯，我們活在世上是需要明智的，可是，真正的明智，並非以自我為中心，而是以主耶穌為中心。我們需要時常反覆自問：行為的真正動機是為自己？還是為他人？為主耶穌？

主，我們明白自私的行為，不會帶來真正的幸福。求祢教我們自省，致力活出一個以祢為中心的幸福生活。

内容來源取自《和平月刊》

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