4月12日 四旬期第五週星期六

厄則克耳先知書 37:21-28 （詠）耶肋米亞先知書 31:10,11-12,13 若望福音 11:45-56

耶穌的使命是救贖普世，把人從罪惡中解救出來。如果世人沒有犯罪，耶穌是否無需降誕凡塵？大概不是這樣吧！因為天離地有多高，我們跟天主的距離就有多大！祂的思念不是我們的思念，祂的行徑也不是我們的行徑（依55:8）。可以推想，為愛世人，耶穌還是會降生的，因為祂要來引領我們走近天主。只不過，祂就不會有被惡人加害，慘死在十字架上的命運。

耶穌的確吸引了很多人歸向祂。可惜司祭長和法利塞人，因此而嫉妒祂所做的一切，也擔心自己的宗教領導地位受損，於是欲借羅馬人之手，將祂除之而後快。他們以為從此可以除掉心頭大患，以為這樣就可以算盡天主的計策。殊不知，天主的計劃就在人的這種所謂「智慧」中，彰顯出來。天主的計劃，只有一個，就是派遣祂的獨生子來到世界上，拯救世人。人以為可以限制天主，天主的救恩計劃，卻在這樣的限制中，展露無遺。

天主，求祢在即將來臨的逾越節，加深我們對祢的智慧的感悟。感謝祢給我們廣施慈恩，願我們都能以悔改之心，順服於祢的聖意。

内容來源取自《和平月刊》

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