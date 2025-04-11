4月11日 四旬期第五週星期五

聖達尼老主教（殉道）（紀念） 耶肋米亞先知書 20:10-13 聖詠 18[17]:2-3,3-4,5-6,7 若望福音 10:31-42

上主「從惡人的手中，救出了貧苦人的性命」（耶20:13）。這是不是說，我們每個人都是貧苦的人？還是說，當一個貧苦的人去加害另一個貧苦的人，前者本身就是在加害的行列，失去了應當受到憐憫的地位，理應受到懲罰？又或者，因加害別人而得的懲罰，固然要承受，但自身仍可期待天主的憐憫？

大多數人都期望立即得到天主的答覆，親眼看見惡人受罰，善人得救。大概少有人承認，惡人也可以因為自己的貧苦而受到憐憫。又或者，我們並不在意受害者是善人，只想看到被我們判定的惡人受罰，以顯示我們的公義。可是，我們都需要在祈禱中仔細反思。

謹讓我們都願意在這個四旬期，多作祈禱，安靜反省；回到良心深處，面對天主，與祂一起探討這些問題。

在今天的福音中，我們看到耶穌並沒有懲罰想要加害祂的人，只是專注於自己的使命。這樣的天主，是否真正就是公義而仁慈的天主呢？

主，求祢賜我耐心聆聽的恩寵，安靜地進入自己的良心，聆聽祢的勸慰。

内容來源取自《和平月刊》

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