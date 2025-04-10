4月10日 四旬期第五週星期四

創世紀 17:3-9 聖詠 105[104]:4-5,6-7,8-9 若望福音 8:51-59

我們對天主的認識，往往拘泥於五官感受，及理智上的認知，因而常會出現偏差。就如今天福音中的猶太人，他們基於自己的這些經驗，來和耶穌爭論有關永生的問題。可是，「永生」超出了他們的認知和理解，因而無法得悉耶穌所說的話語的真實涵義，更難以明白耶穌早在亞巴郎出現以前就存在。於是，他們起了反感，拿起石頭來要向耶穌投去。

生活中，很多時候，我們也會由於對天主認識的偏差，而導致思想和行為也出現偏差。我們忽略了認識天主的途徑，是通過耶穌的啟示，耶穌說了：「你們不認識祂，我卻認識祂」。耶穌認識天主的本體，認識萬事萬物的本來面貌，我們需要在耶穌面前，謙卑自下，掏空自己，接受來自天主的提拔和給予。不然，我們只會像當時的猶太人一樣，要除掉耶穌，使得祂不能不從我們的生命中隱沒。

親愛的主耶穌，請開啟我的明悟，驅除我的愚蒙，讓我藉著祢的光照，認識真實的天主。

内容來源取自《和平月刊》

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