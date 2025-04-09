4月9日 四旬期第五週星期三

達尼爾先知書 3:14-20,91-92,95 （詠）達尼爾先知書 3:52,53,54,55,56 若望福音 8:31-42

真金不怕火煉，真正的自由也是經得起考驗的。今天的讀經告訴我們，如何獲得真正的自由，並且向我們顯示了這個自由能夠抵擋得住熊熊烈火。讓我們今天也求得這份自由，且能在各種環境的考驗中，保守這份自由。

耶穌毫無顧忌，徑直地跟猶太人說清楚，祂啟示的真理，使人獲得自由。不符合這真理的一切，都不能帶給人自由。沙得辣客、默沙客、阿貝得乃哥，因堅持活出這真理，而獲得了在天主內的真正自由。他們雖然被投入烈火窰中，卻毫髮無損；自由帶來的救助，遠超過烈火的兇猛。

然而，這份自由的獲得，需要全心接受天主的啟示，並固守祂的話。這過程往往充滿著挑戰和困難。沙得辣客、默沙客、阿貝得乃哥，勇敢地面對了來自拿步高的挑戰；與耶穌對話的猶太人，彷彿不能成功地面對挑戰。他們內心迷惑，不能把持真理。

主耶穌基督，請幫助我認清是甚麼在阻擋我認識祢，並跟隨祢。我願獲得來自祢的那份真正自由，能面對挑戰，勇敢地為真理作證。

内容來源取自《和平月刊》

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