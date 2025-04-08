4月8日 四旬期第五週星期二

戶籍紀 21:4-9 聖詠 102[101]:2-3,16-18,19-21 若望福音 8:21-30

梅瑟在曠野做了一條銅蛇，懸在木竿上，標誌著罪人得救的承諾。若望聖史以這個方式，記述耶穌三次預言祂的苦難。對觀福音都以記敘形式，細說耶穌的三次預言；唯若望福音用了「被舉起」這個動詞，以象徵性的方式，將三次預言寫下。在若望福音3:14，聖史明確地以今天戶籍紀，梅瑟「高舉」銅蛇，來表述聖子「也應照樣被舉起來」。在今天的福音，若望明言耶穌被舉起的重要啟示：「當你們高舉了人子以後，你們便知道我就是那一位」（若8:28）。第三次，耶穌說：「當我從地上被舉起來時，便要吸引眾人來歸向我」（若12:32）。

若望用「被舉起」這個動詞，許是因為它可表述不同含義：耶穌在十字架上「被舉起」、從死者中「復活起來」、「被提升」到天上去。一個動詞，貫穿耶穌為救贖我們所完成的工程。

救主基督，每當我們默觀高懸在十字架上的祢，求祢教我們更深刻地嘗到祢的大愛，祢捨己救贖我們的奧秘。

内容來源取自《和平月刊》

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