4月7日 四旬期第五週星期一

達尼爾先知書 13:1-9,15-17,19-30,33-62 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 若望福音 8:12-20

人若犯了大錯，很容易被貼上標籤，被壓得難以呼吸。難道人是不會成長的嗎？當學會自省的時候，就會仁慈待人，會說：「如果我也能做更壞的事，我憑甚麼去批判他人？」

「我憑甚麼去評判人？」是根據主耶穌的教導來理解：「你們應當慈悲，就像你們的父那樣慈悲」（路6:36）。我們雖然都是天父的子女，但都並不完美，沒必要去判斷人。主耶穌說清楚了：「你們不要判斷人，免得你們受判斷，因為你們用什麼判斷來判斷，你們也要受什麼判斷……」（瑪7:1-2）。停止譴責，就不會被譴責；寬恕，也就會被寬恕。這是我們基督徒的路，也是不太容易走的路。

就讓我們從自我省察開始，從在天主面前的羞愧開始，從向祂請求寬恕開始：

主耶穌，我是個罪人，請寬恕我，讓我能在祢的寬恕中，成為被愛的罪人，成為一個仁慈、不審判任何人、不譴責任何人、寬待他人的基督徒 — 祢鍾愛的子女。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html