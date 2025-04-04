4月4日 四旬期第四週星期五

智慧篇 2:1,12-22 聖詠 34[33]:17-18,19-20,21,23 若望福音 7:1-2,10,25-30

「恨你有，笑你無；嫌你窮，怕你富」的不良風氣在當今利益當先、價值空泛的時代，好像日見明顯。身為基督徒，我們理應是義人；當我們實踐福音價值時，必然與世俗的價值背道而馳，這就會招來人們的討厭、反對，甚至陷害。面對人們的惡意中傷，根據基督的教導，我們不能以牙還牙，也不能與此世同化。如果我們隨著世俗風氣飄蕩，雖然會換得暫時的合拍，但最終還是會失落內心的平安和永恆的幸福。

今天的讀經和福音，都描述了義人按真理生活的不易和挑戰，但並非不可能。耶穌面對人們的非議、陷害，選擇了暫時避讓和勇敢面對，沒有甚麼困難和威脅能阻礙祂完成使命。

當我們面對世俗的風氣，被相反福音的價值逼迫時，我們需要來到基督面前，像聖詠作者那樣，向祂表達我們的困難，從祂那裏吸取智慧，學習祂的從容與無畏。在逆流中，為基督做活的見證。

主耶穌，在洪大的世俗潮流中，請賜我堅持做個義人的勇氣。

内容來源取自《和平月刊》

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