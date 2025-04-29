4月29日 復活期第二週星期二

聖加大利納（貞女、聖師）（紀念） 宗徒大事錄 4:32-37 聖詠 93[92]:1,1-2,5 若望福音 3:7-15

從來沒有人親眼目睹耶穌復活的過程。某程度上，這是個祝福。門徒見證的，是一個人，而非一件事件。他們看見復活的耶穌，並在祂身上見證了兩段生命歷程。他們確切地知悉祂從死者中復活了，並見證祂進到另一個形體的新生命。這新生命改變了耶穌的本體，以至他們常不能認出祂；遂亦開始明白到，要看見復活的主，不是靠肉眼，而是靠信德。有信德的人，就能看見祂，迎納祂。他們有一個深而新的體驗：復活改變了他們同耶穌的關係。

復活之後，門徒以信德的目光，看見跟他們一起生活了幾年的耶穌，現在以另一個完全不同的方式與他們同在。耶穌在世時，他們以肉眼去看祂；現在，他們以信德之恩察看祂。於是，也更能明白到祂所說的每一句話，祂所行的每一個奇蹟的個中真理。

主，讓我們以信德的目光，察看發生在祢公開生活中的事件，俾能更深入領略祢的一言一行所表述的真理。

内容來源取自《和平月刊》

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