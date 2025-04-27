4月27日 復活期第二主日（救主慈悲主日）

宗徒大事錄 5:12-16 聖詠 118[117]:2-4,22-24,25-27 默示錄 1:9-13,17-19 若望福音 20:19-31

天主對人類的慈悲，藉耶穌的自我犧牲、祂復活後所帶給人類的平安，及祂給懷疑祂復活的人再次的顯現，呈現出來。耶穌降生，闡明救恩的重要性；耶穌復活，給懷疑救恩的人一份希望。很多時候，我們陷入驕傲、無知、軟弱和罪過所帶來的失望和疑惑，時而會經歷到如伯多祿的不配，或猶達斯的絕望。但耶穌對淫婦的寬恕（若8:1-11），對匝凱的一瞥（路19:1-10），對瑪竇的召喚（瑪9:9-13），都向在困境中的我們，顯示了天主的慈悲。天主的慈悲，讓我們體會到祂無條件的愛。人皈依就在於深入體驗天主慈悲的愛。勇敢地接受天主的愛，是與祂建立親密關係的要素。

透過慈悲的使徒聖傅天娜修女，天主給我們傳遞一個重要的訊息：只要懷著對祂的信賴之心，投靠祂的慈悲，我們自會經驗到祂的平安。復活的耶穌給門徒們的顯現，就是天主慈悲待人的標記。耶穌所通傳的愛，給碰觸祂的人，彰顯神秘的力量，就如同多默在碰觸後所體會到的。

主耶穌，慈悲的君王，我信賴祢。

内容來源取自《和平月刊》

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