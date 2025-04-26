4月26日 復活節八日慶祝期星期六

宗徒大事錄 4:13-21 聖詠 118[117]:1,14-15,16-18,19-21 馬爾谷福音 16:9-15

耶穌責斥門徒「無信和心硬」，推動我們深入反省「信」是一個怎樣的經驗。

人雖然知道自己必會死，但我們對死後的境況卻一無所知，遑論要相信完全超乎認知層次的「復活」了。然而，當我們說「信」甚麼時，正正表示那「信」的事物尚未得到客觀具體經驗的證實；如果已經獲得證實，就不再是「信」的層次，而是具體的經驗了。

按照這個對「信」的理解，再仔細體會耶穌責斥門徒的內容：祂不是指責他們「不信」，而是「無信和心硬」。要相信一個未經證實的事物，人的內心必須先對那事物有某程度上的體會，因此，「無信和心硬」表示門徒根本沒有把耶穌多年來給他們的宣講和行實放在心中，以致當祂復活的訊息傳報給他們時，他們也只會抗拒和否定。由此觀之，耶穌對門徒的責斥，也是提醒我們在復活節八日慶祝期內，對我們的「信」作更深入的反省。

復活的主基督，求祢打開我們的心目，讓我們成為一個「有信、不心硬」的基督徒。

内容來源取自《和平月刊》

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