4月25日 復活節八日慶祝期星期五

宗徒大事錄 4:1-12 聖詠 118[117]:1-2,4,22-24,25-27 若望福音 21:1-14

耶穌死後復活，雖曾給宗徒們顯現，但隨著日子一天天地過，與其乾等，他們重操故業，出海打魚，自然不過。當時船上有七位宗徒；「七」在聖經中是個神聖數字；「船」是伯多祿的船，象徵教會。他們整夜勞苦，卻一無所獲。天亮了，岸上有位陌生人，指點迷津：「向船右邊撒網，就會捕到。」雖然聽來有點反常，他們還是言聽計從，結果捕獲一大網魚。方針改變的得著，讓他們既驚又喜。

隨即就是頓悟的時刻：「是主」。這是祂的作為；祂與他們同在，一起幹活！之後，是主給予的肯定，並邀請他們接受養育的時刻：「把你們剛才所打得的魚拿一些來！」 他們上岸，看見放著的炭火，和上面放著的魚和餅；早飯已經為他們預備好了！主拿起餅來，遞給他們；也同樣拿起魚來，遞給他們 —「你們來吃早飯吧！」

主，請助我拋棄舊念，重新以祢的角度觀看。我願照祢的吩咐，改變方針，讓祢再造，使我煥然一新。這為我來說，絕非易事，所以我求。懇求祢教我給祢留個空間，讓祢臨在，讓祢作工。

内容來源取自《和平月刊》

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