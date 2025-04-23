4月23日 復活節八日慶祝期星期三

宗徒大事錄 3:1-10 聖詠 105[104]:1-2,3-4,6-7,8-9 路加福音 24:13-35

最偉大的奇蹟實現了。在聖週五被釘死在十字架上的耶穌，在第三日從死者中復活了。經上所許諾的默西亞，已經來到並拯救了這個世界（參詠105:8-9）。

前往厄瑪烏的二徒，雖然未能認出耶穌，但耶穌的臨在，啟發了他們，使他們的心變得「火熱」。聖神降臨之後，這灼熱的心火，在聖神的推動下，燒得更旺。讓基督臨在，並讓聖神推動的早期教會，充滿活力，火速發展。這生命力不能阻擋，不能用錢購買，正如伯多祿說的：「銀子和金子，我沒有；但把我所有的給你：因納匝肋人耶穌基督的名字，你起來行走罷！」瘸子應聲站立行走，「同他們進入聖殿，隨走隨跳，讚美天主」。瘸子的心情與聖詠作者和應，後者在詠史詩中，讚揚施恩的天主，向上主表達知恩報愛之情。

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可得的幸福，也許都寵壞了我們，令我們疏忽了向天主謝恩。不知感恩的心，很難期望燃燒起一團熱火。

復活的主基督，求祢灼熱我們的心火，使它燒得暢旺，展現基督徒應有的生命力。

内容來源取自《和平月刊》

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