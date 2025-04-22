4月22日 復活節八日慶祝期星期二

宗徒大事錄 2:36-41 聖詠 33[32]:4-5,18-19,20,22 若望福音 20: 11-18

「瑪利亞卻站在墳墓外邊痛哭」（若20:11），

這是今天福音述說的第一句話。但是，到了最後，

她卻異常驚愕。轉捩點在哪裏？就是在復活的主呼喚她的名字，她所作的回應；在那短暫的一刻，她所作的一個簡單動作：她轉身（若20:16）。希臘文的

「轉身」，跟「轉化/皈依」有著密切的連帶關係。

在讀經一，伯多祿告訴群眾，他們可以「領受聖神的恩賜」。但可怎樣領受呢？ 就是藉著「悔改和受洗」（宗2:38）。再一次，「轉化」的含意重現。如果人們能真心承認自己曾經犯下的大錯 — 把默西亞處死 — 他們就是向天主轉身，就是向天主的寬恕和恩寵開放。

轉化或皈依耶穌，就是承認自己的罪過，並朝向一個新的方向進發，以心神、以行動活出對耶穌的愛。儘管不易做到，但耶穌會引領我們。皈依會讓我們在今世滿有天主的祝福，死後得享永生。任何一個人的罪惡，都不會超過復活的主對這人所懷的愛。

復活的主耶穌基督，我向祢轉身，向祢開放。請祢愛我，賜我新生。

内容來源取自《和平月刊》

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