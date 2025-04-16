依撒意亞先知書 50:4-9 聖詠 69[68]:8-10,21-22,31,33-34 瑪竇福音 26:14-25

「難道是我嗎？」「你說的是。」可以想像，耶穌說這話時的心痛！這句話也是對我們說的。我們何時傷透耶穌的聖心呢？是別人飽受欺凌，我們卻視若無睹；是身邊弱小者遭到辱罵，我們卻置之不顧；是對憂傷難過者，沒給予安慰……。

在聖週三，讓我們反思耶穌為我們承受的一切，坦然承認自己的壞習慣、對世物的依戀、信德的薄弱、目標的虛偽。讓我們都流下愧疚的眼淚，坦然承認自己欠天主的債。讓懺悔刺痛我們的心靈，使我們更渴望天主，好得到淨化及治愈。

我們對基督之愛的最佳回應，就是愛我們的近人，沒有比這更好的方式去以愛還愛了。基督貶抑自己，透過我們的行動去傳遞祂的愛。只要我們完全信任祂的愛，讓祂的愛火在我們的生命中蔓延，就能夠像祂一樣，以謙卑和親切的方式去愛他人，「用言語援助疲倦的人」，並藉此美化自己的生命。

主耶穌，賜我們以真誠的愛，讚美祢的聖名，用感恩的心給祢增耀。

内容來源取自《和平月刊》

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