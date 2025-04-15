依撒意亞先知書 49:1-6 聖詠 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 若望福音 13:21-33,36-38

在依撒意亞先知書「上主僕人」的詩歌中，我們可體會到那位僕人的無奈。一方面，他深知自己是上主手中的利箭，在上主眼中是光榮的，但又同時因以色列沒有接納他的宣講，而感覺自己「白白勤勞了，枉費了氣力而毫無益處」。我們也在今天的福音裏，看到耶穌類似的無奈：接受了祂教導幾年的門徒，竟要出賣和否認祂。

耶穌沒有因此而失望。相反，在明知自己赴死之際，仍能平靜地提醒猶達斯：祂已經知道他要出賣祂。這是怎樣的一種心境？又是怎樣的心懷，促使祂毫無責備地，預言伯多祿的將來，及他對祂的否認？當耶穌稱那些在祂被捕時，如鳥獸散的門徒為「我的孩子們」時，又是怎樣的心情？

正常來說，一個明知門徒背叛，自己死期已至的人，會憤怒和悲傷吧！可是，耶穌不僅視死如歸，更沒有怪罪誰，這說明祂已經寬恕了兩位門徒；祂甚至如慈母般關心「孩子們」的命運，給予臨終時深情的安撫與叮嚀。

主啊！曾子說：「仁以為己任，不亦重乎？死而後已，不亦遠乎？」是在寫照了祢啊！

内容來源取自《和平月刊》

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