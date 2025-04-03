4月3日 四旬期第四週星期四

出谷紀 32:7-14 聖詠 106[105]:19-20,21-22,23 若望福音 5:31-47

聖史若望描繪了一幅主耶穌為自己作證的深刻畫面。祂向猶太人揭示了一個重要的真理：天父親自為祂作證。這份見證不僅蘊藏在聖經的文字中，更具體地彰顯於耶穌的言行與祂的救恩工程中。主耶穌的生命是對天主無盡愛的展現，也是對人類得救的呼召。

然而，福音中的猶太人，雖研究經典，卻未能透過文字走向耶穌，從而向祂求得永生。他們錯失了聖經啟示的核心 — 天主派遣的聖子、救主耶穌。這讓我深思：在我的日常生活中，我是否也曾過於關注外在的宗教形式，卻忽略了與耶穌內在的相遇？是否追逐世人的讚譽，而非專注於唯一天主的光榮呢？

今天，耶穌對我們的邀請，如同當年對猶太人的提醒。祂渴望我們定睛注視祂，理解祂的使命，並接受祂為生命的光。祂的話語呼喚我們以全心全意的行動作出回應；渴望耶穌伴己同行，並在生命的分辨和抉擇中，全心信靠祂的引領。

主耶穌，請幫助我，在日常的生活中，回應祢聖心的愛。

内容來源取自《和平月刊》

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