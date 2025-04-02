4月2日 四旬期第四週星期三

依撒意亞先知書 49:8-15 聖詠 145[144]:8-9,13-14,17-18 若望福音 5:17-30

耶穌從來沒有惡意刺激或挑戰當時的猶太宗教權威，祂只是道出真理。在今天福音的這段話，耶穌一直在重複的一些詞或話：「父這樣……子也要……」。耶穌似乎在強調祂的天主子身分。這身分的明晰和確認，沒有讓祂把持不捨祂的神性權威和能力。不然，祂根本不必花費氣力，向那些不信祂的經師及大司祭解釋，祂大可直接給他們顯示雅威的大能。祂意識到，這並非父的意思，也不是祂來此世顯示天主的愛的方式。況且，在不信者眼中，即便看到了耶穌身上的能力和光榮，他們也不會俯首朝拜祂。因為，他們延伸出的誡律和規條，早已讓他們朝拜自己為神。他們的心靈和生命，不再向真理開放。

耶穌在服從中，顯示了神關於生命和愛的真理。我被邀請，反思自己的生活狀態：不讓自己陷入到「我的」把持不捨中；哪怕是對天主愛與臨在的方式，也要謙卑，保持開放。天主一直在我的生命中，在一切形成我的生活方式的環境和人之中，為我工作。

上主，祢的作為，聖善無比。

内容來源取自《和平月刊》

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