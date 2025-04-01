4月1日 四旬期第四週星期二

厄則克耳先知書 47:1-9,12 聖詠 46[45]:2-3,5-6,8-9 若望福音 5:1-16

今天這段福音記述，沒有明顯提到信德，並且還是耶穌主動提供治愈的機會；同時也沒有直接提到被治好的人的忘恩話語。然而，以想像的方式，去讀或默想這段福音時，總感到一種「為甚麼要治好他」的疑問。這人躺在那裏三十八年了，但在他身上卻看不到被治愈的渴望。在得到治愈之後，不管有意或無意，他還好像出賣了治好他的耶穌。

我會自問：我是否也願意像這個人一樣？在長期的磨難，或因軟弱而有的掙扎中，我內心真實的渴望，是否還在？自怨自艾，甚或抱怨周圍那些「比我好」的人，似乎並不能讓我得到生命的活力和希望，反而只會愈來愈自我中心。耶穌是賜予生命的主，祂就是生命；祂在不允許工作的安息日，施行了治愈的救贖工程，顯示出祂愛人的行動，超越一切人為的限定和想法。我被邀請，留意我的不足，卻不因此而生出酸苦和失望，因為我總可以信賴我生命的主，並在我的有限中，聽到祂鼓勵和賜予生命的聲音。

主，祢與我同在，是我的保障。

内容來源取自《和平月刊》

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