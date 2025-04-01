露德聖母朝聖地：兩扇門上的魯普尼克鑲嵌畫已被遮蓋起來

法國露德聖母朝聖地兩扇側門上的魯普尼克鑲嵌畫已經遮蓋起來。塔布及露德教區主教米卡斯主教宣布，中央兩扇大門上的鑲嵌畫過幾天也要遮蓋起來。

（梵蒂岡新聞網）在法國主教團全體大會即將於露德聖母朝聖地舉行的前夕，塔布及露德教區主教米卡斯（Jean-Marc Micas）主教宣布，露德聖母大殿入口的魯普尼克（Marko Rupnik）鑲嵌畫將要用鋁塑板遮蓋起來。斯洛文尼亞籍前耶穌會士魯普尼克被幾名修女指控，指控他對其實施心理和性方面的虐待。主教表示，遮蓋鑲嵌畫是為了讓「今天邁不過這門檻的人」能夠進入這座聖殿。

在露德聖母朝聖地3月31日發布的公告中，米卡斯主教解釋道，這是「象徵性的新步伐」。在聖年期間，米卡斯主教簽署法令，「宣布露德聖母朝聖地是該教區的兩個朝聖地之一，可在此歡度禧年並領受全大赦」。因此，主教認為，跨越大殿入口大門的行動必須與當下的象徵意義相吻合。

3月31日，露德玫瑰經大殿兩扇側門上的鑲嵌畫已經用鋁塑板遮蓋起來了。主教表示，在露德朝聖的旺季開始前，中央兩扇大門上的鑲嵌畫過幾天也要遮蓋起來。

對米卡斯主教而言，這是「第二步」，因為去年7月2日早已決定，「夜間遊行時不再照亮這些鑲嵌畫」。朝聖地發言人托爾沙拉（David Torchiala）表示，目前並未對大殿的其他鑲嵌畫作出任何決定。

與此同時，當地已經組成一個工作小組來省思並陪伴主教作決策。米卡斯主教指出，「我們選擇平靜地進行，而不是在各方壓力的煎熬下做事。我們要為受害者、為教會、為露德、為露德聖母給所有人的訊息而長期努力」。

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