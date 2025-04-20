4月20日 耶穌復活主日

宗徒大事錄 10:34,37-43 聖詠 118[117]:1-2,16-17,22-23 哥羅森書 3:1-4 或 格林多前書 5:6-8 若望福音 20:1-9 或 路加福音 24:1-12

基督的生死與復活，是基督徒信仰奧蹟的核心。天還未亮，瑪利亞瑪達肋納就趕到墳墓那裏，本以為會發現一個密封的墳墓，和一具沒有生命的屍體，卻遇到了兩位天使，也和耶穌的兩位門徒，一同見證了復活的曙光。耶穌所愛的門徒藉著所看到的標記，就相信了「第三天我要復活」的許諾。

今天，我們站在自己的墳墓口，一個本是充滿懷疑、絕望和破碎的地方，但耶穌的空墓，邀請我們拋開重擔和恐懼，奔向復活的祂。像瑪利亞瑪達肋納一樣，我們必須宣告好消息：「祂還活著！」我們的信仰沒有落空，而是紮根於戰勝死亡的耶穌。是的，祂復活了！祂的臨在可改變生命，點燃信仰，戰勝死亡。

天父，我們仰賴基督的逾越，已經死於罪惡，活於新生。求祢使我們能忠於受洗時所作的承諾，讓我們的喜樂和愛心，能感染身邊的人；讓我們成為祢新的子民，將來偕同祢復活的聖子耶穌，同享天國的福樂。因祂是我們永恆的主。

内容來源取自《和平月刊》

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