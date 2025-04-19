4月19日 聖週六耶穌安眠墓中 復活慶典的夜間禮儀

創世紀 1:1-2:2 聖詠 104[103]:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35 或聖詠 33[32]:4-5,6-7,12-13,20-22 創世紀 22:1-18 聖詠 16[15]:1,5,8,9-10,11 出谷紀 14:15-15:1 （詠）出谷紀 15:1-2,3-4,5-6,17-18 依撒意亞先知書 54:5-14 聖詠 30[29]:2,4,5-6,11-12,13 依撒意亞先知書 55:1-11 （詠）依撒意亞先知書 12:2-3,4,5-6 巴路克先知書 3:9-15,32-4:4 （詠）若望福音 6:69 聖詠 19[18]:8,9,10,11 厄則克耳先知書 36:16-28 聖詠 42[41]:2,3,5; 43[42]:3,4 或聖詠 51[50]:12-13,14-15,18-19 羅馬書 6:3-11 聖詠 118[117]:1-2,16-17,22-23 路加福音 24:1-12

聽到主耶穌復活的消息，婦女們因想起主耶穌説過的話，而相信了發生在她們眼前，無法理解的事實。她們從恐懼中走出來，成了勇氣可嘉的見證人。她們鼓起勇氣，不顧一切，向門徒們宣報了復活的大喜訊。她們的信德，超出了理性的範疇，不僅是情感所使然，更因為是她們在過去與主耶穌的親密關係，讓她們可以完全接受主耶穌說過的每一句話。

「相信」給她們帶來了皈依，她們不再因循守舊，反而走出了個人的舒適圈，以大無畏的精神，面對可能來自他人的冷嘲熱諷。縱然門徒們視她們的見證為無稽之談，她們卻深信主耶穌所說的話沒有落空。

現代人講求眼見為憑，但我們能夠看到的，是否就一定是真實的呢？相反，我們因著被愛的經驗所感受到的關係，雖然並非客觀地可以觸摸，卻是千真萬確。

我們在復活節前夕，再一次回到信仰的核心，相信那位因愛我們，而被釘的主耶穌，祂同樣因著愛，復活起來了，並天天與我們在一起。

主啊！讓我們放下一切執著，向祢走近，並為祢作見證。

内容來源取自《和平月刊》

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