4月17日 聖週四黃昏．主的晚餐

出谷紀 12:1-8,11-14 聖詠 116[114,115]:12-13,15-16,17-18 格林多前書 11:23-26 若望福音 13:1-15,34-35

直到今時今日，猶太人依然隆重慶祝逾越節，因為這日子對他們太重要了。假使他們的祖先當年沒有按照天主的指示，跟隨梅瑟離開埃及的話，在法郎屠殺男嬰的苛政下，整個民族必已凋零。試想像猶太人吃有史以來第一頓逾越節晚餐時的情景：眾人聚攏在塗了羊血的門楣後，緊張兮兮地進食，聽到街外傳來喪子的哭號，心情一定是充滿忐忑。第二天，他們帶著全副家當，走進缺糧缺水的荒漠，對茫茫前路既驚懼，又有著無限憧憬。

逾越就是這樣跨過死亡，邁向新生。今天我們跟著耶穌經歷另一次逾越！祂知道即將承受的屈辱痛楚，是為了迎來全人類的救贖。同時祂也明白世人信德的薄弱，所以，在離去前為門徒洗腳、建立聖體聖事。祂要我們記住，愛是逾越的基礎。因為有愛，人才會互相扶持，彼此團結，去克服共同面對的困境。我們恭領耶穌聖體，一起宣告耶穌的死亡，和祂一起逾越，歡度復活的新生。

天主，我願與世人彼此相愛，共享逾越的隆恩。

内容來源取自《和平月刊》

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