4月5日 四旬期第四週星期六

耶肋米亞先知書 11:18-20 聖詠 7:2-3,9-10,11-12 若望福音 7:40-53

耶穌的生命是人的光，「光在黑暗中照耀，黑暗決不能勝過他」（若1:5）。除非人接受祂，否則的話，也不能「成為天主的子女」（若1:12）。尼苛德摩和耶穌三次接觸，使他看見光，並成為光。

第一次，尼苛德摩拜見耶穌，是在晚上。他從黑暗走向了光明，從法律進入了恩寵。那一夜，他懷著信德和耶穌討論了重生的話題。因著耶穌的光照，他開放自己，接受了聖神的洗禮。

第二次，尼苛德摩見證耶穌，是在公議會中。宗教領袖派了差役，去捉拿耶穌，但他們被耶穌的話感動了。他們之間，遂起了紛爭。尼苛德摩懷著愛德，為耶穌發聲：「如果不先聽取人的口供，和查明他所做的事，難道我們的法律就許定他的罪麼？」（若7:51）。

第三次，尼苛德摩埋葬耶穌，是在希望中。他和阿黎瑪特雅人若瑟，懷著對永生的希望，埋葬了耶穌。他不僅從黑暗走向了光明，也從死亡走向了永生。耶穌的死，復活了他的生命。

耶穌，復活的主，祢照耀坐在黑暗中的人，拯救陷於死亡中的人，求祢也憐憫我。

内容來源取自《和平月刊》

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