通過藝術和信仰的符號講述禧年

羅馬聖母升天大學舉辦新書發布會，介紹帕拉亞神父彙整的新書《禧年：圖像與符號》。本書集結了多位作者的省思，旨在通過信仰、藝術與文化的對話來講述聖年。

（梵蒂岡新聞網）聖年不應該只被看作是信仰的經驗，更要視之為通過宗教、藝術、哲學和文化的觀點來省思的良機。聖保祿出版社發行的新書《禧年：圖像與符號》闡述了這一要點。本書由羅馬聖母升天大學教授、神學家帕拉亞（Giovanni Emidio Palaia）神父彙整而成，書中的23個篇章由神學、哲學、藝術、文化和靈修等領域的多位知名人士提筆撰寫，其中包括門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機、拉瓦西（Gianfranco Ravasi）樞機、塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機、甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機、作家布魯克（Edith Bruck）女士、教授貝羅（Angela Ales Bello）女士，以及維加諾（Dario Edoardo Viganò）蒙席。

也將美送給生活黯淡無光的人

新書發布會於4月8日上午在羅馬聖母升天大學舉行。帕拉亞神父解釋道，「這本書要為新的文集、工作小組和編輯委員會揭開序幕，這一切正是在這禧年內展開，要取名為『聖母學、人、藝術、城市、文化與健康』。它要成為一種匯集不同視野的目光，這所有不同的視野都源自於聖母注視我們的目光」。

貫穿多個主題的共通點是海納百川的美。它起源於《羅馬觀察報》的月刊《街頭觀察報》之友的項目。帕拉亞神父表示，「美必須面向所有的人，包括最脆弱的人。作為《街頭觀察報》的團隊成員，我們多次組織參觀梵蒂岡博物館這種蘊含富饒的美的地方，讓處境複雜的人有機會在博物館或聖堂珍藏的傑作之間，沉浸在純粹的美當中幾個小時的時間」。

在羅馬街頭講述禧年的符號

本書也講述了漫步在永城羅馬時遇見的所有禧年符號。帕拉亞神父闡明，「自古以來，朝聖者們因為禧年來到羅馬，目的是在伯多祿和保祿宗徒的記憶之上祈禱，也就是在奧斯提安塞路（Via Ostiense）和梵蒂岡山丘這裡。我們想想在這些地方的聖堂、小聖像龕和十字架之間能找到多少符號，它們看似是隨意擺設的，其實卻引領路人祈禱的道路。再者，怎麼能不提到在羅馬大街小巷的眾多聖母像！這本書蘊藏著聖母的心，在我們大家作為希望朝聖者的這段期間，明確指向上主之母、希望之母」。

催促對話的禧年

羅馬聖母升天大學校長博尼尼（Francesco Bonini）在活動上發表了開幕致詞。出席的還有聖座傳播部編輯部門主任托爾涅利（Andrea Tornielli），他強調「禧年催促對話，在表達自由中要讓目光超越自我，談論真正的傳播、憐憫，並且讓他人而非自己當主角」。

教宗梵蒂岡城國榮休代理主教科馬斯特里（Angelo Comastri）樞機也在會上發言。他引述加爾各答德肋撒修女的思想，重申「在禧年期間要將聖母瑪利亞放在中心，效法她承行上主旨意的榜樣。在這聖年內，上主渴望對我們每個人的內心說話，我們應當以聖母的方式回應上主」。

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