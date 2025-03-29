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聖言會在羅馬宗座額我略大學舉行國際學術研討會
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聖言會會士、神學家貝文斯
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聖言會現任總會長里貝羅神父
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教宗方濟各擢升的聖言會樞機：涅梅特和菊地功
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聖福若瑟神父
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教會
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聖言會在羅馬舉行學術研討會，紀念創會150周年

3月27日至3月29日，紀念聖言會創會150周年的國際學術研討會在羅馬舉行，與會者就“治癒創傷”、“後現代主義的挑戰”、“從文化中學習”、“從非基督信仰宗教中受到啟發”四個方面展開討論，深入探討當今世界的“天主的使命”。

（梵蒂岡新聞網）神學家、傳教士、社會活動家和學者近日齊聚羅馬，參加紀念聖言會創會150周年的國際學術研討會。會議於3月27日至3月29日在羅馬宗座額我略大學舉行，主題聚焦於當今世界的“天主的使命”（Missio Dei）。

1875年，德國的神父楊生（Arnold Jansen）創立了聖言會，如今該修會擁有近6千名會士，他们活躍在79個不同的國家。

當今世界的天主的使命

來自美國的聖言會會士、神學家貝文斯（Stephen Bevans）神父在會上做了主題演講，他解釋道，此次會議的目標是“理解當今時代的使命，以及我們如何向前邁進”。

為此，會議特別研討了“天主的使命”的四個方面：“治癒創傷”、“後現代主義的挑戰”、“從文化中學習”、“從非基督信仰宗教中受到啟發”。在談到最後一個方面時，貝文斯神父強調“天主的工作總是不斷超越教會的範圍”，祂在所有人中間工作。

貝文斯說，雖然天主以一個特有的方式臨在於基督信仰傳統中，但“其他的宗教可以幫助我們更好地理解自己的信仰，在同他們的對話中，我們能夠對基督信仰獲得更深刻的認識”。

治癒受傷的世界

除了聖言會士和天主教神學家之外，會議上發言者還有來自政界和社會活動領域的人士，其中包括菲律賓前參議員德利馬 (Leila de Lima)和來自加納的方濟各會會士、社區組織者布萊 (Joseph Kwame Blay)。

“作為聖言會士，我們活躍在社會的許多不同領域”，聖言會大眾傳播總協調人內馬（Kasmir Nema）神父向本新聞網講述道，“我們希望本次會議能夠體現這一點”。他繼續談到，聖言會的各種使徒服務工作之所以能夠緊密相連，是在於“我們與邊緣人群、處境困難的人一起工作”。

內馬神父說：“在這些背景下，我們應成為治癒者。因為耶穌是一個偉大的治癒者，而我們作為天主聖言的追隨者，我們希望繼續履行治癒的使命”。

國際性傳教團體聖言會

聖言會是個國際性的傳教修會，其宗旨在於服务教会。儘管其活動和工作方式有所不同，但其終極目標都是在襄助教會完成福傳使命。會祖聖楊生神父還創立了兩個女修會團體，一是聖神婢女傳教會，另外是度默觀生活的聖神婢女永禱會。

聖言會士在中國

聖楊生神父於1879年向中國派遣首批傳教士：安治泰（Johann Baptist von Anzer）神父和聖福若瑟（Josef Freinademetz）神父。1886年，良十三世教宗任命安治泰神父為山東南境代牧教區主教，使其成為山東兗州教區的首任主教。

聖福若瑟神父與安治泰神父於1879年抵達香港，並開始學習語言，在西貢鹽田仔服務，與米蘭外方傳教會的神父們一起從事福傳工作。1880年，安治泰神父率先前往山東；1881年，聖福若瑟神父抵達山東南部陽穀縣的坡里莊，隨即在魯南地區展開福傳工作。他在魯南地區傳教27年，直到去世升天。福若瑟神父來到山東後，不辭辛苦，克盡職守，穿中式的長袍馬褂，留著辮子，食用中國鄉村的簡單食物，全靠雙腿步行，在27年內，走遍了面積7萬多平方公里、人口接近一千萬的魯南地區，他熱切地宣講福音、探訪群众、施行聖事，最終使魯南地區天主教團體的人數從陽穀縣坡里莊仅有的158人扩展至20萬人，因而被誉為“魯南地區傳教之父”。

福神父說：“愛是唯一人人能懂得的語言”。他在家信中寫道：“我願在天堂仍是中國人，我願為中國人死一千次，我沒有其它的心願，只希望我的屍骨埋在中國同胞中間。”福若瑟的同會弟兄、兗州教區的第二任主教韓寧鎬（Augustin Henninghaus）主教說：“愛是福神父成功的秘訣，愛產生愛。”1908年1月28日，56歲的福若瑟神父因服侍傷寒病者受到感染，在濟寧城北的戴家莊聖言會會院蒙主恩召，回歸天鄉。2003年10月5日，福若瑟神父同會祖楊生神父被若望保祿二世教宗冊封為聖人。

庇護十二世教宗擢升遠東第一位樞機

1946年2月18日，庇護十二世教宗擢升山東青島教區主教聖言會會士田耕莘為樞機，並任命其為北京總主教區總主教，使其成為中國的首位樞機，也是遠東國家的第一位樞機。

時隔近八十年之後，教宗方濟各於2024年12月8日擢升兩位聖言會會士為樞機，他們分別是：天主教國際明愛會主席、日本東京總教區菊地功（Tarcisio Isao Kikuchi）總主教；塞爾維亞貝爾格萊德－斯梅代雷沃總教區涅梅特（Ladislav Niemet）總主教。

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2025 Mar 29, 16:32
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