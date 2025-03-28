《敢於夢想，夢想成真》一本勵志的書：印度修女詮釋希望

母佑會的德肋撒·若瑟修女曾寫下一本書，旨在鼓勵人們懷抱遠大夢想。二十多年後，這部作品榮獲了文學大獎，而這份殊榮讓她深刻意識到：天主眷顧每一粒在希望中播下的種子。

奧科特(Jecinter Antoinette Okoth, FSSA) 修女

偉大的作品並不總能立即獲得認可，但它們的影響深遠持久。在勵志書《敢於夢想，夢想成真，美好人生的35個秘訣》問世二十多年後，母佑會（FMA）的德肋撒·若瑟（Teresa Joseph）修女終於榮獲一項享有盛譽的獎項。修女著作的獲獎顯示了真正的靈感得到了時間的印證。

在印度，當母佑會孟買省會的這位修女在書中寫下最初的文字時，她從未想過自己的話語會悄然滋潤眾多人們的心靈，為他們帶去鼓舞、希望和人生目標，更未曾料及的是最終還贏得廣泛的認可。

這本書最初於2004年由印度聖保祿出版社出版，並於2025年1月31日榮獲2025年金書獎（Golden Book Award）。該獎項由“Wings”國際出版社（Wings Publication International）設立，歸類於“人格與人際關係成長”類別。

德肋撒修女在接受《梵蒂岡新聞網》採訪時表示：“我將這一獎項視為天主對我的一次驚奇造訪，這是祂無條件之愛的標記。我感受到，這正是祂在合適的時機使萬物變得美好的方式，我願意讓天主以祂的時刻與方式在我身上工作”。

這位印度籍修女補充道，“在生命的學校裡，我學會了等待之美。經歷人生的浮沉起落、悲歡離合、人際往來與深情厚誼，我深信：在天主認為合適的時機，祂會使萬物變得美好”。

修女曾就讀於羅馬宗座額我略大學，當收到頒獎委員會的郵件通知時，她驚訝不已。通知中寫道，“我們非常高興地宣布，您的著作榮獲2025年度享有盛譽的金書獎！這一成就充分體現了您卓越的敘述能力、傾注的心血，以及您的文字對讀者所產生的深遠影響”。

修女鄭重地說道：“這讓我深感意外，坦白地說，我從未預料到。今天，我想對那些尋求我幫助的人說：要懷有耐心，學會等待，並且永遠不要打破天主的節奏”。

多語種出版，銷量突破 25,000 冊

根據德肋撒修女的說法，她寫作的回報表現在不同的方面。這本書現已推出第十版，深深影響了全球讀者的心靈與思想。書中傳遞了關於自信、自愛、樂觀、寬恕和友誼等主題的深刻而有力的信息，並提供了切實可行的建議，幫助人們改善生活。

《敢於夢想，夢想成真》一書已被翻譯成多種語言，包括盲文版英語、馬拉地語、印地語和卡西語，累計銷量已突破 25,000 冊。

德肋撒修女的書籍成功不僅體現在銷量和榮譽獎項上，更在於它與讀者之間建立的深厚聯繫，並帶來了希望。這本書不僅是暢銷書，更是一個啟發人心的一盞燈，讓人們在書頁中看到特別的努力與收穫。”她表示：“我也意識到，許多讀者都很喜歡這本書。”

“年輕人啟發了我的寫作”

對德肋撒修女而言，《敢於夢想，夢想成真》的靈感火花來自一個通常不被關注的群體：即年輕人。觀察他們的奮鬥，以及當代青年在現實世界中所面臨的獨特挑戰，成為她寫作的動力源泉，最終孕育出這本令無數讀者著迷的作品。

德肋撒修女回憶起自己在羅馬求學的時光，仍清晰記得教授們曾對她說：“要麼發表出去，要麼丟掉它。”

修女坦言：“我的小小經歷讓我明白，許多人缺乏勇氣，容易放棄，不知該何去何從。所以，當他們閱讀書中收錄的‘如何實現期望’的35條建議後，我聽到他們表示，相信自己能夠達成所期待的目標，臉上洋溢著燦爛的笑容，彷彿振翅高飛。而這正是讓我感到欣慰的地方”。

萬物皆有時

德肋撒修女相信，事事有定時，而她遲來的文學獎正是對此最好的印證。修女表示，“希望”是這本書的核心主題，而她注意到，這一獎項恰逢在2025年希望禧年獲得，這並非偶然。“每個人都明白希望的意義。它深藏在人們的心中，如同對美好事物實現的渴望與期待”。

德肋撒修女最後總結道，“我親眼目睹，也有人與我分享，這本書正在他們內心引發改變”。“相信我，萬事皆有定時。今年是恩寵之年，《敢於夢想，夢想成真》一書已綻放出耀眼的光芒，甚至贏得了獎項”。

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