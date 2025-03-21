加納玫瑰聖母會修女為患病的婦女和孕婦提供醫療援助

在加納的阿曼夸克羅姆，許多女性因擔心高昂的醫療費用選擇在家分娩。為了回應貧困群體的需求，玫瑰聖母傳教女修會為當地患病的婦女和孕婦提供醫療援助與支持。

盧姆·喬(Sylvie Lum Cho，MSHR)修女

阿曼夸克羅姆玫瑰聖母醫療中心位於加納東科克羅姆宗座代牧區，致力於為貧困者、被忽視者和邊緣群體提供醫療服務與支持。

該中心由玫瑰聖母傳教修女會（MSHR）管理，一直以來是該地區許多村民的希望的救助，不僅如此，人們確信這裡優質的醫療服務，並且知道無論能否支付，都能得到幫助。

阿曼夸克羅姆與阿夫拉姆平原的其他地區一樣，貧困率極高。由於經濟困難，許多病人因無力承擔專科醫院的治療費用而在家中離世。

一些孕婦因擔心醫療費用，寧願選擇在家分娩。許多孕婦在出現併發症後被匆忙用摩托車送往醫療中心，而摩托車是當地主要的交通工具。由於道路狀況惡劣，一些人不敢冒險行駛在坑洼不平的道路上，擔心不僅會失去孕婦腹中的胎兒，甚至擔心失掉孕婦的性命。

當地居民還面臨缺水問題，整個阿曼夸克羅姆這樣的大型社區僅有兩口水井可供使用。該地區缺乏衛生設施，導致嚴重的公共衛生和環境問題。此外，阿曼夸克羅姆沒有市場，居民們不得不前往約11.2公里外的另一座城市——東科克羅姆採購生活必需品。

玫瑰聖母傳教修女會的貢獻

玫瑰聖母傳教修女會的修女們，為了更接近她們所服務的人，離開了東科克羅姆會院的舒適環境，遷居到了玫瑰聖母醫療中心原本供護士使用的舊宿舍。在那裡，她們不僅奔走於病患之間，還承擔著中心的日常管理工作。

除了提供常規的醫療服務，修女們還通過撰寫項目申請，尋求資金支持，這為醫療中心的發展貢獻良多。自2016年修女們接管以來，這座原僅有兩座簡陋建築的醫療中心實現了顯著的成長和擴展。

最初響應阿曼夸克羅姆貧苦群眾呼聲的是玫瑰聖母傳教修女會的兩位先驅，醫生露絲·法倫（Rose Farren）修女和助產士恩凯奇·奥拉埃博西·卡罗琳（Nkechi Oraebosi Caroline），後來，她們得到了護士助產士塞西莉亞·迪克（Cecilia Dike）修女的鼎力協助。

2020年新建的綜合門診部（OPD）設有藥房、實驗室、放射科、注射室及男科病房，這標誌著一次顯著的發展。三年後，現代化的產科病房和衛生設施也投入了使用。這些變化進一步推動了醫療服務的改善。

自2016年起，醫療中心的員工從2人增至目前的42人，其中包括3名助產士。平均每週約有105名患者就診，其中約25人接受產科服務。以上所有的發展得益於修女們的不懈努力以及與捐贈者的合作。

除了醫療中心的工作外，玫瑰聖母修女會的修女們還定期在阿曼夸克羅姆的其他社區和學校開展關於健康及其他相關問題的宣傳活動。她們還為人們組織免費的健康篩查，包括生命體徵檢查、血糖檢測、實驗室檢查以及眼睛和牙齒篩查。

來自當地教會、社區及地方衛生醫療部門的支持

當地教會的領導人對修女們在阿曼夸克羅姆的工作給予了極大的鼓勵和支持。地方領導人也不例外。儘管他們沒有經濟能力來支持修女們，但他們對社區因修女們的努力而產生的變化表示喜悅和滿足。

恩凱奇修女指出，“儘管人們貧窮，但地方領導人始終與我們同在。無論我們做什麼，他們都會告訴我們叫他們。當我們叫他們時，他們便會召集他們的人來一起工作”。與負責機構達成協議的健康保險也是非常有益的。

恩凱奇修女見證，重要的是“醫療中心在很大程度上依靠天主的眷顧和善心人士的支持”而存在及不斷發展。她分享了自己的信念：“你投身於使命就好了，使命之主會成就一切。”

法倫修女堅定地說，“如果我們堅守當初在阿曼夸開始時的信念，我們就永不匱乏”。

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