在美墨邊境為移民服務的聖嘉祿傳教會的保萊蒂修女

保莱蒂修女是聖母升天中心負責人，該機構位於墨西哥蒂華納，與美國接壤，致力於為女性和兒童移民提供援助。修女向梵蒂岡新聞表示，“在人們中間需要築起高强要到何時？”自特朗普總統發布行政驅逐令以來，局勢愈發嚴峻。

罗伯托·帕利亚隆加（Roberto Paglialonga）

傳教修女會的神恩自始便扎根於“邊境地帶”。這是一種深植於對他人關愛的傳教使命，自修會創立以來，始終投身於對移民和難民的關懷。它在世界的邊緣地帶生根發芽，在那些有人亟需接納、保護、解救和照顧的地方，因為他們正逃離戰爭、飢餓、暴力、迫害或不穩定的生活。

對於聖嘉祿（Carlo Borromeo）傳教修女會，即斯卡拉布里尼修女會的修女們而言，遷徙者不再只是被關注的人物或照顧的“對象”，而是需要陪伴、同行的“主體”，唯有如此，他們的發展才能真正實現全面整合。

蒂華納聖母升天中心

如今，她們最重要的邊界服務站之一是蒂華納（Tijuana），這是一條分隔墨西哥與美國的熱線。由於特朗普發布行政令，決定驅逐所有在美國境內的非法移民，蒂華納再次成為國際政治舞台的焦點。

阿爾貝蒂娜·保萊蒂(Albertina Pauletti)修女向梵蒂岡媒體表示：“现在，這個問題已經成為每日新聞的焦點。但我們早已扎根在這片邊境地區，至今已有30年，而我個人在此服務了五年。”她在墨西哥下加利福尼亞州的蒂華納市，一座與聖地亞哥僅隔著所謂“恥辱之牆”的城市，負責聖母升天中心。該中心旨在“為身處困境的女性移民和難民、獨身女性或攜帶子女的母親提供援助”。目前，在蒂華納的這個中心，有三位修女在此服務，並有多名心理、醫療及社會援助領域的專業人員和志願者共同協作。該服務中心於2024年12月榮獲“國際志願服務獎”

“通常，來到我們這裡的人中，約80%是墨西哥女性。她們大多是為了逃離有組織犯罪的暴力，擺脫家庭的極度困頓，或逃離丈夫或親屬的虐待。其他一些人則來自危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多和委內瑞拉等國。她們大約停留兩週，最多兩個月，主要目的是獲得庇護申請的預約。當前不穩定的局勢，為犯罪分子和剝削者提供了可乘之機。”

“我們希望每一位來到這裡的人，都能意識到自身的尊嚴與價值”

在聖母升天中心，移民女性可以獲得全方位的援助，從行政支持（如填寫文件）到心理輔導。幾乎所有來到這裡的人都極其脆弱，他們的經歷令人心碎，例如：孩子們目睹母親被父親毆打，或父親被罪犯殺害，甚至遭受親屬，甚至自己父母的侵害。

此外，中心還提供育兒支持，幫助她們建立母子關係。這一現實令人痛心，許多母親與孩子之間缺乏情感紐帶。許多孩子整日被丟在智能手機螢幕前，而母親則為生計奔波。同時，中心也提供靈性上的指引。

“我們不給他們加入天主教的壓力’”，保萊蒂修女在電話那端微笑著說道，“不过，我們看到，她們每個人都在某種程度上尋求生命的意義，渴望明白天主對她們人生的期許。歸根結底，人皆渴望被愛，也希望知曉自己來到世上的目標。在這裡，我們希望她們能夠真正意識到自身的尊嚴與價值。”

修女們制定了嚴格且明確的規章制度，凡不遵守者，將被要求離開。每個人都需參與家務管理、清掃或廚房工作。所有人皆無償受助，同時也應無償回饋團體。

特朗普的行政令與 “驅逐”移民

目前，該中心僅收容了18名移民，而其可容納近90人。實際上，墨西哥政府已在規劃建設一座可容納多達2600人的安置中心，用於接收被美國遣返的移民。在這裡，這些人在接受數日援助後，必須返回原籍地。政府聲稱只對墨西哥人負責，但實際上其中似乎還有來自其他國家的移民。

特朗普的一項行政令帶來了沉重打擊，該法令取消了對許多非政府組織和機構的人道主義補助，並暫停了它們未來三個月的運作。“結果是，我們無法再獲得這些非政府組織的支持。”阿爾貝蒂娜修女說道：“我不禁自問，眼下移民問題已成為全球熱議的話題，我們到底還要築起高牆到何時？我們的創始人曾說過：對移民而言，祖國就是那片能給予他們立足之本和生活保障的土地。”

服務移民的斯卡拉布里尼修女會

斯卡拉布里尼修女會自1895年由意大利科莫人斯卡拉布里尼（Giovanni Battista Scalabrini）創立以來，她們始終在不同地區，尤其是拉丁美洲，建立了眾多扎根當地的機構，並不斷拓展足跡。如今，修女會在27個國家設有111個傳教點，擁有400餘名修女。

“對我們來說，工作與祈禱是同一件事。”阿爾貝蒂娜修女總結道。“祈禱與工作（Ora et labora）”，正如聖本篤1500年前所倡導的那樣，而今這一精神仍然鮮活，在那些受傷、苦痛並期盼希望之光的人們中得以踐行。

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