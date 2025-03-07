20年前，多蘿西修女在巴西遇害

二十年前的2月12日，多蘿西·斯坦修女遭到殺害。本文回顧了她的生平事蹟。

卡羅伊·科勒（Károly Koller）

多蘿西·斯坦（Dorothy Stang）修女來自美國，幾十年來一直在亞馬遜地區致力反對森林砍伐，並為小農和工人的權利而奮鬥。因此，她被捲入了利益衝突，並多次受到威脅。2005年2月12日，73歲的多蘿西修女死於一名殺手槍下。她去世時手中緊握《聖經》。

簡·德懷爾（Jane Dwyer）修女確認道：“多蘿西修女的口袋裡總是裝滿了種子。如今，無論我走到哪裡，總能聽到人們說：‘這棵可可樹是我從多蘿西那裡得到的’，‘這棵棕櫚樹是多蘿西的’。窮人們一直把她銘記在心。”德懷爾曾在亞馬遜地區與多蘿西修女並肩工作多年，如今已84歲，仍在繼續她畢生的事業。

裝滿種子的口袋

兩位修女的同會姊妹卡蒂婭·韋伯斯特（Kátia Webster）也在口袋裡裝滿種子。

她認為，多蘿西修女的一生，除了對人的關愛，還貫穿著對大自然的熱愛。“保護大自然，與萬物相連——這正是她靈性生活的核心。當我們開墾土地，收穫之後，土地應當比從前更加肥沃。”

1966年，35歲的多蘿西修女來到巴西，投身於為人和大自然服務的工作。最初，這位拿慕爾聖母修女會的美國修女在亞馬遜流域北部邊緣的一座小城市工作。

十年漂泊

她的同會姊妹韋伯斯特修女回憶道：“在那裡，她為無地的農民開辦了一個農場。當軍事獨裁政權以土地承諾吸引數十萬人前往原始熱帶雨林地帶時，多蘿西修女也隨同人們前往熱帶雨林地區。”

二十年前：巴西的多蘿西·斯坦修女遭殺害

這場遷徙歷經十載，最終於1982年在阿納普（Anapú）落腳，一個坐落欣古河附近的貧困定居點。這裡居住著曾參與修建大型工程，卻在竣工後被政府棄之不顧的工人。韋伯斯特回憶道：“起初，她寄身在一個極為貧困的家庭。” 德懷爾補充道：“這正是我們修會的聖召使命——在貧困者中與最貧困者共同生活。”

多蘿西修女與她的同會姊妹們在阿納普建立了一座小型傳教站，並支持當地百姓向政府爭取其曾許諾的一切：學校、醫療保障以及可耕種的土地。

特別是關於土地的訴求，始終石沉大海，因為政府偏袒土地大資本家。在困境之際，小農便在荒地上墾殖，搭建茅屋。然而，土地大資本家和伐木商卻聲稱這些土地屬於他們。德懷爾修女回憶道：“他們朝農民開槍，燒毀他們的房屋。警察頻頻上門，與我們作對。但百姓並未屈服，在多蘿西修女的幫助下，他們最終迫使政府承認了他們的土地權利。”

“土地大資本家不認輸”

在多蘿西修女的啟發下，許多家庭開始從事有機農業，並與大自然和諧共處。為防止非法砍伐森林，這片區域原本應被劃為自然保護區。2004年，國家正式批准了這一要求，當地居民欣喜不已。然而，這一決定卻導致局勢驟然惡化。“土地大資本家不認輸，他們無法接受這樣的挫折。他們認為，只要殺了多蘿西修女，百姓就會四散而逃。”

2005年2月12日，多蘿西·斯坦修女在前往新定居點的途中，被數名持槍歹徒攔住，並遭到槍殺。據一位目擊者講述，在遇害前，她曾向行兇者誦念《山中聖訓》中的一段話：“為義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。”

多蘿西修女清晨遇害

德懷爾回憶道：“多蘿西修女在清晨遇害，直到傍晚警方才趕到現場運走她的遺體。在這段時間裡，人們始終沒有離開她：他們藏在灌木叢，在熱帶雨水的澆淋下守護著她。沒有任何人逃走！”

在葬禮上，人們說，“我們不是在埋葬多蘿西修女，而是在播種她”這顆種子。二十年後，這顆種子已破土萌芽。如今，越來越多的新定居點建立起來，在那裡，家庭與大自然和諧共存。但鬥爭仍在繼續。

最後一次土地衝突異常慘烈：房屋被焚毀，學校遭破壞，夜間槍聲此起彼伏。衝突結束後，居民把新定居點命名為“多蘿西·斯坦”。他們說：“多蘿西修女給予了我們希望。”當地民眾將永遠銘記她，因為她為他們奉獻了生命。謀害多蘿西修女的兇手及其幕後主使雖被判刑，卻在不久後獲釋。自她遇害以來，僅在阿納普，就已有19人因土地糾紛喪生。

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