美國哥倫布教區修生人數成倍增加

美國俄亥俄州哥倫布教區在費爾南德斯主教的領導和對聖召的推動下，僅僅在兩年半時間內，司鐸候選人從17人增加到40人。

（梵蒂岡新聞網）2022年5月，費爾南德斯（Earl Fernandes）在他的主教祝聖儀式上打趣道，那年在哥倫布教區被祝聖的主教比神父還多。信眾們聽後大笑，但費爾南德斯主教的言語卻反映著一個嚴峻的現實。

主教告訴梵蒂岡新聞網：“當時教區沒有新祝聖的神父，我首先面臨著兩項挑戰：福傳和努力促進司鐸聖召”。費爾南德斯主教曾於二月底到訪羅馬，那恰好是教宗方濟各敦促教會為聖召祈禱的月份。

聖召分辨計劃

晉牧後，費爾南德斯主教立即啟動聖召分辨計劃，使修生的人數在短短兩年半時間內從17人增加到了40人。去年有5人被祝聖为神父，主教強調道：“這意味著信眾們能更容易地領受聖事”。教區聖召的增加歸功於不懈的工作和祈禱。

“我們擁有一位卓有成效的聖召主任，他開展了默基瑟德計劃（Melchizedek Project），即定期為年輕人進行聖召分辨”，主教講述道。“此外，我們還在當地的修院-宗座若瑟學院（Pontifical College Josephinum）組織有關聖召的週末活動”。

費爾南德斯主教表示，在他的教區每年舉辦四次“安德肋晚宴”（andrew antonio），他會與正在分辨司鐸聖召的年輕人共進晚餐。他說：“在用餐時，我解答問題，修生們則分享見證”，主教補充說，這可以讓年輕人定期和主教以及與仍在學習的神父交流，並親眼目睹司鐸生活。

對教宗和教會滿溢的愛

主教非常重視神父以及修生的培育工作，他指出，需要受過良好教育的神父同平信徒們進行卓有成效的對話。此外，他的教區還派遣神父、修士來羅馬學習。來自哥倫布教區的兩位修士和五位神父目前正在永恆之城學習。

費爾南德斯主教表示，在羅馬的時光讓他們有機會更親近教宗，同時接觸普世教會，並獲得在教區修院任教的資格。主教最後總結道：“他們將在這裡培養對普世教會和聖父教宗的愛，並且，他們還會把這份愛帶回我們的教區。”

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