美國哥倫布教區修生人數成倍增加
（梵蒂岡新聞網）2022年5月，費爾南德斯（Earl Fernandes）在他的主教祝聖儀式上打趣道，那年在哥倫布教區被祝聖的主教比神父還多。信眾們聽後大笑，但費爾南德斯主教的言語卻反映著一個嚴峻的現實。
主教告訴梵蒂岡新聞網：“當時教區沒有新祝聖的神父，我首先面臨著兩項挑戰：福傳和努力促進司鐸聖召”。費爾南德斯主教曾於二月底到訪羅馬，那恰好是教宗方濟各敦促教會為聖召祈禱的月份。
聖召分辨計劃
晉牧後，費爾南德斯主教立即啟動聖召分辨計劃，使修生的人數在短短兩年半時間內從17人增加到了40人。去年有5人被祝聖为神父，主教強調道：“這意味著信眾們能更容易地領受聖事”。教區聖召的增加歸功於不懈的工作和祈禱。
“我們擁有一位卓有成效的聖召主任，他開展了默基瑟德計劃（Melchizedek Project），即定期為年輕人進行聖召分辨”，主教講述道。“此外，我們還在當地的修院-宗座若瑟學院（Pontifical College Josephinum）組織有關聖召的週末活動”。
費爾南德斯主教表示，在他的教區每年舉辦四次“安德肋晚宴”（andrew antonio），他會與正在分辨司鐸聖召的年輕人共進晚餐。他說：“在用餐時，我解答問題，修生們則分享見證”，主教補充說，這可以讓年輕人定期和主教以及與仍在學習的神父交流，並親眼目睹司鐸生活。
對教宗和教會滿溢的愛
主教非常重視神父以及修生的培育工作，他指出，需要受過良好教育的神父同平信徒們進行卓有成效的對話。此外，他的教區還派遣神父、修士來羅馬學習。來自哥倫布教區的兩位修士和五位神父目前正在永恆之城學習。
費爾南德斯主教表示，在羅馬的時光讓他們有機會更親近教宗，同時接觸普世教會，並獲得在教區修院任教的資格。主教最後總結道：“他們將在這裡培養對普世教會和聖父教宗的愛，並且，他們還會把這份愛帶回我們的教區。”
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