3月14日 四旬期第一週星期五

厄則克耳先知書 18:21-28 聖詠 130[129]:1-2,3-4,4-6,7-8 瑪竇福音5:20-26

關係 — 特別是人與人之間的關係 — 既抽象又具體。說它抽象是因為它不能被客觀地量度，只能主觀地被體會；說它具體是因為它實在影響著我們的生活，甚至某程度上，主宰著我們的喜怒哀樂。試想，一個與其他人關係很好的人，多會充滿喜樂；相反，一個與其他人關係不和諧的人，似乎不容易愉快地生活。

今天的福音耶穌正針對著關係這一點來勸勉我們，祂表明修補與弟兄之間的關係比祭獻更基本。其實，祭獻也可以說是與天主修補關係，從這個角度看，耶穌的意思能夠是：倘若我們想與天主修補關係，我們必先要跟他人修補關係，即我與他人的關係比我與天主的關係更基本。

這呼應著第一篇讀經及答唱詠裏，天主是如何渴望我們罪人悔改，遠離惡行。甚麼是惡行呢？是破壞關係的行為，而悔改就是對破壞了的關係作出修補。天主是多麼渴望隨著我們改善與他人的關係，我們與祂的關係也得到改善。

主，求祢賜我力量去放低自我，努力改善與他人的關係，好能與祢更親近。

内容來源取自《和平月刊》

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