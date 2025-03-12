3月12日 四旬期第一週星期三

約納先知書 3:1-10 聖詠 51[50]:3-4,12-13,18-19 路加福音 11:29-32

耶穌在祂的傳教生活中，顯過不少奇蹟，比如增餅奇蹟（瑪14:13-21），藉此顯示祂是真正使人得到飽飫的精神食糧；比如復生拉匝祿（若11:43-44）及納因城寡婦的兒子（路7:11-17），藉此顯示祂是生命的主人，可以粉碎死亡對人類的威脅。耶穌顯示的偉大、鮮明記號，目的是為讓人看出天國已經臨現人間，彰顯了天主干預人類歷史的決定性行動。只有天主能滿足人內心的渴求。奇蹟的目的，不是為滿足人的好奇心。

可惜面對天主所行的奇蹟，人們很多時候都是將自己的心靈封閉，表現出一種心硬的態度；不但不屑一顧，甚至還指望祂顯行更多的奇蹟徵兆，來滿足自己的好奇（參路23:8），也忽視了耶穌的教誨。耶穌本身就是一個明顯的記號，聖史馬爾谷這樣記述耶穌所講的第一句說話：「時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音吧！」（谷1:15）。四旬期，就是悔改的時期。

天主，求祢幫助我們每一位基督徒，在日常的生活中，認出祢給我們顯示的記號與徵兆，結出與悔改相稱的果實。

内容來源取自《和平月刊》

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