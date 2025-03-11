3月11日 四旬期第一週星期二

依撒意亞先知書 55:10-11 聖詠 34[33]:4-5,6-7,16-17,18-19 瑪竇福音 6:7-15

先知用「雨和雪」比喻天主的說話，提醒我們天主的旨意即使看起來不可能，但總有一天要實現。這道理雖然信徒們都懂，或者都以為自己懂，可是理智上懂得，並不等於心裏面實在接受。答唱詠於是用讚頌天主的方式，表達出義人在痛苦中尋求天主的堅忍。從來沒有人知道，這些義人究竟是用讚頌的語句切實地在感恩，還是在用同樣的話語鼓動自己的堅忍。祈禱的原意，或許就是如此，不是為要我們感謝或乞求，而是要我們用孩子的身分，每天都能與天主交流。福音中，耶穌教導門徒的天主經，是典範，因為正是在這一祈禱中，祂教曉眾人認出天主的至尊地位，並愛天主於萬有之上及愛人如己；知悉天父在每個時刻都關注每一個人的需求，並期待眾人將生命整合，臻於圓滿。整篇天主經，其實是用讚頌天父的口吻，說出了天主父對每一個人的期待。祂期待我們首先承認祂是「父」。祂是聖的，祂總能體諒眾人的難處，慈祥恩待。

天父，謹讓我們都善用四旬期，一起祈求謙遜的精神，回頭歸向祢。

内容來源取自《和平月刊》

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