3月10日 四旬期第一週星期一

肋未紀 19:1-2,11-18 聖詠 19[18]:8,9,10,15 瑪竇福音 25:31-46

教會特別鼓勵我們，藉四旬期的施捨行動，淨化心靈。今天耶穌在福音中，也特別提到，幫助有需要的人，會成為我們在將來能否進入天國的標準。因此，善行是基督徒實踐愛德，修德立品的良方，可惜人選擇忽略而已。因為走向弱小，留意弱小，甚至成為弱小，相反大眾的追求。人通常希望強大、成功，且為了能夠獲得這些，而想方設法接觸有權勢者，有財富者等等。可是，耶穌教導我們，要關愛「最小的弟兄」，他們的「小」，雖然很容易讓我們輕視、忽略，以至於在生活中，錯失行愛德的機會。但「他們的小」，也讓我們容易去幫助，去踐行愛德。就如福音中所說的「一杯水」、「一件衣服」、「一次看顧」等，這些都是我們在生活中非常容易做到的，只是看我們是否願意去照顧他們。關注弱小，走向弱小，是我們人生的功課，只有如此，我們才可進入天國。

主，求祢幫助我們修煉這樣的謙虛和愛德。

内容來源取自《和平月刊》

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