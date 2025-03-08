3月8日 聖灰禮儀後 星期六

依撒意亞先知書 58:9-14 聖詠 86[85]:1-2,3-4,5-6 路加福音 5:27-32

在進堂詠，我們祈求仁慈的天主按照祂豐厚的仁慈眷顧我們；在集禱經，我們承認自己的軟弱。我們聽到依撒意亞叫我們以義德重整生活；又聽到耶穌召叫罪人。儘管這些經文包含著罪惡存在、嚴以律己的意識，教會總是以基督的心腸給我們講話。無論耶穌的挑戰如何凌厲，祂總不會讓我們因為感到絕望而悲傷喪志。所以，依撒意亞說：只要我們革新我們的生活，自然會「喜樂於上主」。肋未就是因為耶穌召叫了他，而喜不自禁，「在自己家中為他擺設了盛筵」。

以基督徒的身分奉獻補贖、齋戒、祈禱，總不能缺少一份喜樂。我們喜樂地慶祝感恩祭，正是因為我們被召叫而成為基督徒。我們可以藉著四旬期的克己善工，學習更「喜樂於上主」。肋未體會到耶穌的接納，於是喜樂地回應。同樣，願我們都能透過修和聖事，體會天主怎樣藉著寬恕和療治，接納我們，並使我們重新振作，能夠懷著喜樂與平安，面對生活的種種挑戰。

主，請祢寬恕我們，把我們重新再造，讓我們在萬事萬物中喜樂於祢。

内容來源取自《和平月刊》

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