3月7日 聖灰禮儀後 星期五

依撒意亞先知書 58:1-9 聖詠 51[50]:3-4,5-6,18-19 瑪竇福音 9:14-15

在猶太文化裏，很多時候都會有齋戒：節慶時、祈禱時、懺悔時、哀悼時。福音中耶穌說：「伴郎豈能當新郎與他們在一起的時候悲哀？」也就是這個意思。齋戒是一種自謙自卑的表示，也就是掏空自己，讓位給天主或他人。這不是一件容易的事，更好說，這是一份天主的恩寵。齋戒也是一份對主的關係，如果在這份關係裏面，只有形式的「面子工程」，關係肯定不會長久。這也不是天主所喜歡的，就像讀經一所描述的：「難道這就是我所中悅的齋戒嗎？」（依58:5）。天主喜歡的是真誠。

「謙卑」在拉丁文字根裏，是有泥土的意思，也就是說：認識自己的有限，真誠地承認自己是天主的受造物，也承認天主是創造主；承認天主與我們的關係，承認我們需要祂。只有讓天主進入我們內，生命才能臻於圓滿。願天主的愛能自由地在我們身上流動，使我們成為愛的媒介，讓祂愛的國度承行於地。

主，請賜我有一顆良善謙卑的心去生活。

内容來源取自《和平月刊》

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