3月6日 聖灰禮儀後 星期四

申命紀 30:15-20 聖詠 1:1-2,3,4,6 路加福音 9:22-25

耶穌敢於面對祂的痛苦和死亡，是因為祂相信，祂第三天必要復活。即使如此，我們依然逃避痛苦，害怕死亡！唯一得救的辦法，就是注視耶穌，並跟隨祂。當我們跟隨祂時，我們不再孤獨，而祂也不再孤單。

痛苦也好，死亡也罷，無論喜不喜歡，我們都會遇上。但是，耶穌給我們開闢了一條路，也是唯一的一條路，使我們在痛苦中得勝，並在死亡中得救。耶穌所指出的路，就是「誰若願意跟隨我，該棄絕自己，天天背著自己的十字架跟隨我」（路9:23）。

耶穌向眾人發出的，不是命令，而是邀請。「誰若願意跟隨我」，因為祂不棄污者，也不絕惡者。祂的渴望和天父的渴望是一致的，就是人人得救。如果我們靠人力棄絕自己，是做不到的。如果我們靠自己背十字架，是背不動的。我們分擔祂的痛苦，祂就解除我們的死亡。

主耶穌，世界的救主，我們感謝祢，使我們在痛苦中看見希望，在死亡中看見復活。求祢使我們在祢內，獲得安慰，從而安慰處於痛苦中的人。

内容來源取自《和平月刊》

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