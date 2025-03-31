3月31日 四旬期第四週星期一

依撒意亞先知書 65:17-21 聖詠 30[29]:2,4,5-6,11-12,13 若望福音 4:43-54

耶穌離開了撒瑪黎雅人的地方，來到加里肋亞，就顯了這個治好王臣兒子的神蹟。這位王臣可能是屬於黑落德家族的一個地位顯赫的官員。他在無計可施的情況下，也來求耶穌。這是絕望中的呼聲。聖史若望在記述一位外邦權貴的皈依過程。

這個過程很特別。王臣本身沒有經歷奇蹟，奇蹟發生在他的兒子身上。他只是在「那個時辰」，聽到「耶穌所說的話」，就相信了；且「他的全家便都信了」。若望福音的兩大要素：「時辰」和「耶穌的說話」，都在這裏出現了。耶穌看「時辰」行事（2:4）；而「祂的話」就是聖言，聖言在起初已有（1:1）。耶穌所行的奇蹟，往往一命就成，告訴我們：能夠相信耶穌要賴耶穌的說話，並要把握時機回應天主的邀請。

主耶穌，求祢教我們拿出王臣的勇氣，放低自以為是的尊嚴，虛心相信祢的話，並把握回應的良機。

内容來源取自《和平月刊》

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