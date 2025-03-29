3月29日 四旬期第三週星期六

歐瑟亞先知書 6:1-6 聖詠 51[50]:3-4,18-19,20-21 路加福音 18:9-14

「讓我們認識上主，讓我們努力認識上主！」（歐6:3）。筆者自領洗之後，每年四旬期都著意克己守身、祈禱、悔改更新。今年卻特別意識到：我如何認識天主？「亞當認識了厄娃」（創4:1），在神學上的意義是他們彼此產生了親密的關係。由此引申，我們與天主的親疏，反映我們認識天主究有多深？

毫無遮掩地謙誠面對自己，坦蕩開懷地認識自己，是認識天主的基礎，因為我們都是按天主的肖像而造成的。福音中的法利塞人和稅吏，可以說，讓我們看到，認識自己與認識天主的多寡之分。法利塞人著眼於自己和天主的宗教關係，這不失是好的；但他也將自己捲入了別人與天主的關係當中，並多加批評。稅吏的心溶化於自己與天主的關係，明悉自己是個罪人，懊悔捶胸。結果，稅吏下到家裏，成了正義的，而法利塞人卻不然。

天主正義仁愛，喜歡我們的生活是正義的，是仁愛的。讓我們在這個四旬期，努力革除不良的舊習，更好地認識天主。

天主，讓我們認識祢，努力透過生活的點滴認識祢。

内容來源取自《和平月刊》

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