3月28日 四旬期第三週星期五

歐瑟亞先知書 14:2-10 聖詠 81[80]:6-8,8-9,10-11,14,17 馬爾谷福音 12:28-34

「亞述不能拯救我們，我們也不再騎坐埃及的馬；我們也決不再對我們雙手的作品說︰『你是我們的天主。』」讀大概寫於公元前730年的經文，不是一件容易的事。亞述人是誰？跟我有甚麼關係？為了解今天的經文，須知道，在歐瑟亞曉諭猶太人的時候，北國以色列的政權十分衰弱和混亂。十五年之間，先後有四位君王遭暗殺，宗教和道德生活敗壞不堪。

最嚴重的威脅來自北方的亞述，以民夢想跟亞述結盟，就可保住家國，但歐瑟亞矢言勸阻。信靠政治同盟或軍事力量，即經文所謂的「馬」的寓意，不能拯救他們；他們敬拜的邪神，也不能拯救他們。歐瑟亞的訊息很清楚：只有天主是可信靠的，唯有天主能施恩拯救他們。

今天的經文為生活在二十七個世紀之後的我們要傳遞甚麼訊息？是同一個訊息：只有天主才能拯救，只有天主是可信靠的！信靠軍事力量，就是自欺欺人；即使全球最強大的國家，也無法掌控世界大事，金錢亦無法保證我們安全！

天主，祢是我們唯一的仰仗和依靠。

内容來源取自《和平月刊》

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