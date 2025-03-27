3月27日 四旬期第三週星期四

耶肋米亞先知書 7:23-28 聖詠 95[94]:1-2,6-7,8-9 路加福音 11:14-23

在「兩旗默想」這個聖依納爵神操的祈禱練習，也許每個人都會發現自己或多或少，經歷過在魔鬼陣營和耶穌陣營之間的掙扎。選擇耶穌，還是選擇魔鬼，是我們能否按耶穌的話生活的關鍵。在今天的福音中，有人說耶穌仗賴魔王驅魔，耶穌卻說：「如果我是仗賴天主的手指驅魔，那麼，天主的國已來到你們中間了。」生活中有來自天主，也有來自假先知的聲音。假先知的話，只會縱容我們的驕傲，導致分裂。無論是從反對教會的制度，或是主觀地判斷他人，某種程度上，都是與耶穌分裂。耶穌說：「不隨同我的，就是反對我；不同我收集的，就是分散。」當我們不能夠以聆聽天主的聲音，作為我們承行主旨的基礎，任何形式都會使我們與天主分離。耶肋米亞先知早已清楚地代天主表達了：「你們應聽從我的聲音，那麼我必作你們的天主，你們也必作我的人民」。

主，求祢不要讓我們依照自己的計謀，隨自己邪惡的心生活，但要側耳聽祢，走祢吩咐我們的一切道路，好使我們獲得幸福。

内容來源取自《和平月刊》

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