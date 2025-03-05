3月5日 聖灰禮儀日

岳厄爾先知書 2:12-18 聖詠 51[50]:3-4,5-6,12-13,14,17 格林多後書 5:20-6:2 瑪竇福音 6:1-6,16-18

聖灰禮儀日，雖然是悔改的日子，但更是喜樂的日子；因為我們聽到了真理的聲音，真正的福音！耶穌提出了三個美好的信仰傳統：施捨、祈禱和禁食。天父要看的，不僅僅是人外在的善行，更是內在的真誠。耶穌說，假善人施捨，站在會堂裏和大街上，是為受人的稱讚。「你施捨，不要叫你左手知道你右手所行的，為使父在暗中看見，祂要報答你」（參瑪6:2-4）。耶穌又說，假善人祈禱，愛在會堂和十字街頭立著祈禱，為顯示給人。「你祈禱，要進入你的內室，關上門，向你在暗中之父祈禱；你的父在暗中看見，必要報答你」（參瑪6:5-6）。耶穌還說，假善人禁食，面帶愁容，苦喪著臉，是為叫人看出來。「你禁食，要用油抹你的頭，洗你的臉，你的父在暗中看見，必要報答你」（參瑪6:16-18）。哪怕是再小的善行，如果是為使父看見，就會得到天上的賞報，並具有救贖的意義。

全知的天主，我們願意追尋真理，並願意悔改，歸向祢。求祢洗淨我們，使我們一天比一天聖潔，更熱切地愛祢。

内容來源取自《和平月刊》

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