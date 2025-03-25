3月26日 四旬期第三週星期三

申命紀 4:1,5-9 聖詠 147[146,147]:12-13,15-16,19-20 瑪竇福音 5:17-19

在以金錢掛帥的現代世界裏，那些能夠巧妙地把法律變通，成為有利於己的人，通常被視為智慧的象徵。這樣的「智者」也就被譽為聰明的人。

然而，今天的福音指出，真正的法律，不能取巧，不能被扭曲，而是恆久不變的。耶穌沒有說明這真正法律的具體內容；在今天的申命紀，梅瑟則指出了法律的真實基礎（也就是法律的源頭）。梅瑟說：「我授與你們的法令和規律，都是上主我的天主吩咐與我的」。真正的法律來自創造和掌管萬事萬物的天主，因此，它是永恆不變的。只有當人認識，並按照這法律而生活，才能顯出他們的智慧和見識。所以，耶穌也說了：「誰若實行，也這樣教訓人，這人在天國裏將稱為大的」。

救主基督，求祢幫助我們在四旬期內，按照天主啟示給我們的法律，省察自己的思、言、行為，好讓我們活出具有真實智慧的生命。

内容來源取自《和平月刊》

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