3月25日 預報救主降生節

依撒意亞先知書 7:10-14; 8:10 聖詠 40[39]:7-8,8-9,10,11 希伯來書 10:4-10 路加福音 1:26-38

我們天主教信眾，相信聖母瑪利亞始胎無染原罪。用一種最正面的講法，就是由她在母胎中成孕的一刻開始，就已經蒙恩很深入地分享著天主聖三的生命。她的生命由一開始已經獲得聖化，分沾著聖父、聖子、聖神的真善美。

這聖寵一直深藏不露，連瑪利亞本身都未有特別發覺。這恩寵假以時日，慢慢地彰顯出來。她像其他女孩子一樣，日復一日，長大成為一位全心信靠天主，敢於為著天主的緣故，而去承擔一切風險的女子。在「始胎無染原罪」的恩寵下，天主培育瑪利亞成為祂聖子的母親。

在今天的福音中，瑪利亞已經成年。天使加俾額爾確認她已經心志成熟，遂給她說：「萬福！充滿聖寵者，上主與你同在！」加俾額爾看見在瑪利亞身上那隱藏的，在發放著美麗光芒的天主恩寵。瑪利亞的心曲，跟聖三的曲調一致，完全吻合，十分和諧！

天主聖母瑪利亞，我是多麼渴望能像您一樣，謙虛而慷慨地，回應天主的邀請，答說我的：「看！上主的婢女，願照祢的話成就於我吧！」

内容來源取自《和平月刊》

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